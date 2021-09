Minima sociaux : de plus en plus de bénéficiaires en France

Selon les données de la Drees, fin 2020 le nombre de personnes touchant un minima social en France a augmenté de 4,3%. Une augmentation plus de trois fois supérieure à celle de 2019 (1,2%) et près de huit fois supérieure à celle de 2018 (0,6%). 186.000 personnes de plus bénéficiaient ainsi d’une aide de type minima social fin 2020 par rapport à fin 2019, soit 4,48 millions de bénéficiaires.



Cela porte le nombre de personnes dépendantes des minimas sociaux (donc en prenant en compte l’entourage des bénéficiaires) à potentiellement plus de 7 millions fin 2020. Le dernier chiffre connu, celui de fin 2019, annonçait 6,9 millions de personnes pauvres en France, et ce nombre a augmenté avec la crise de la Covid-19.