Minima sociaux : vers une revalorisation anticipée ?

Les dernières estimations du collectif Alerte, qui regroupe plus d'une trentaine d'associations de lutte contre la pauvreté, mettent en évidence la vulnérabilité croissante de nombreuses familles. Avec le maintien d'une inflation élevée (environ 5 %), le pouvoir d'achat des personnes aux revenus modestes est en chute libre. En effet, selon les chiffres du collectif Alerte, les allocataires des minima sociaux ont vu leur pouvoir d'achat diminuer de près de 200 euros au cours de l'année 2023. Conséquence : plus de 200 000 personnes sont menacées de tomber sous le seuil de pauvreté (1 102 euros par mois). Comme le souligne la Fondation Jean Jaurès, l'augmentation des prix des produits alimentaires par mois s'élève à près de 305 euros, alors que les minima sociaux n'ont, de leur côté, augmenté que de 108 euros par mois.



Face à ces chiffres alarmants, le collectif Alerte presse le gouvernement pour une revalorisation anticipée des minima sociaux. En effet, bien que le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, ait annoncé une revalorisation de 4,6 % pour le 1er avril 2024, le collectif estime que cette mesure est insuffisante et trop tardive, surtout après la maigre revalorisation d'avril 2023 (+1,6 %) : « Les ménages subissent depuis deux ans une forte augmentation des prix qui ne s'est pas traduite par une augmentation équivalente des minima sociaux (...) Nous ne pouvons pas attendre avril 2024 alors que de nombreuses familles sont déjà aux prises avec une situation de grande précarité ».