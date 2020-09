Mirakl, la nouvelle licorne française

Inconnue du grand public, la start-up Mirakl a été fondée en 2012 à Paris. Son cœur de métier est de fournir clé en main des plateformes de marché en ligne, avec un modèle économique basé sur le SaaS (« Software as a service ») dans lequel les clients payent un abonnement. En 2015, la toute jeune entreprise levait 18 millions d'euros auprès de ses investisseurs historiques. Cinq ans plus tard, la petite entreprise a grandi démesurément : elle est en effet parvenue à lever 300 millions de dollars (255 millions d'euros) et est valorisée à hauteur de 1,5 milliard de dollars. Ce faisant, elle entre dans le club des « licornes » françaises, ces start-ups du secteur technologique dont la valorisation dépasse le milliard de dollars.



Mirakl compte plusieurs clients de taille nationale et internationale, parmi lesquels Carrefour, But, Conforama, Best Buy Canada, Toyota… La licorne ne vend donc pas du vent, ses produits et services sont sollicités de part et d'autre dans le monde. La crise sanitaire a confirmé la tendance au commerce en ligne, et les entreprises doivent s'adapter pour répondre aux besoins grandissants de leurs clients en matière de numérique. C'est là qu'intervient la plateforme de Mirakl, qui donne à ses clients tous les outils nécessaires à la conception d'une place de marché efficace.