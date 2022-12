Moins de transactions immobilières en 2022

Le nombre de transactions immobilières dans le logement ancien devrait avoisiner 1,1 million cette année, selon le Conseil supérieur du notariat. Fin septembre 2021, sur 12 mois glissants, le nombre de ces transactions avait été d'1,2 million. Pour les notaires, le résultat provisoire pour 2022 demeure exceptionnellement élevé, même s'il est en baisse légère. 2021 a en effet été exceptionnel en la matière, et 2022 n'en sera pas si éloigné.



Ce recul s'explique par la hausse des taux d'intérêts (2,09% en octobre 2022) ainsi que par les prix de l'immobilier ancien qui a beaucoup augmenté. Les ménages peuvent espérer acheter un logement de 80 mètres carrés en 2022, en s'endettant sur 20 ans et avec une mensualité équivalent à un tiers du revenu disponible. C'est 4 mètres carrés de moins qu'en 2021. Et le Conseil relève qu'il s'agit de la plus forte baisse en 10 ans.