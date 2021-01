Mondelez : enquête pour pratiques anticoncurrentielles en Europe

L’annonce de l’ouverture de l’enquête, faite le jeudi 28 janvier 2021, suit une série de perquisitions réalisées en novembre 2019 dans les locaux de Mondelez, géant du chocolat et des biscuits et propriétaires de marques mondialement connues comme Toblerone, Milka ou encore Oreo et Lu. Selon la Commission européenne, Mondelez aurait « mis en oeuvre diverses pratiques entravant les flux commerciaux, entraînant in fine une hausse de prix pour les consommateurs ».



Au centre de l’affaire, la libre circulation des marchandise en vigueur dans l’Union européenne, que Mondelez aurait tenté, selon la commissaire européenne à la Concurrence, d’entraver. Une pratique qui aurait permis à Mondelez d’éviter que des détaillants ne vendent ses produits moins chers… en les achetant dans des pays où le géant les vendait moins chers.