Move.hygiaConnect, la nouvelle solution de JVD et MoveWORK pour assurer une meilleure qualité des services de propreté

Un partenariat au service de l’hygiène connectée



Avec la crise sanitaire, les conditions d’hygiène sur les lieux recevant du public ou des collaborateurs, sont devenues encore plus essentielles, tout en étant rendues plus compliquées à mettre en œuvre. JVD lance aux côtés de son partenaire MoveWORK, Move.HygiaConnect, une solution connectée innovante au service des professionnels de l’hygiène. S'appuyant sur les technologies les plus performantes de Business Intelligence et de l'IoT, Move.HygiaConnect est la première solution de Smart Cleaning développée et produite en France qui permet une grande maîtrise des prestations et une gestion optimale des équipes opérationnelles, ainsi que des consommables. Elle offre à ses utilisateurs une interface particulièrement ergonomique, et simple à implémenter pour faciliter la mise en action d’agents de propreté.



Une réponse aux besoins des professionnels du secteur



Move.HygiaConnect est une solution IoT, reliée à la plateforme cloud de pilotage MoveWORK, qui rend les services de nettoyage plus performants et garantit le confort et l'hygiène de tous les espaces accueillant du public.



Des capteurs de haute qualité (technologie "smart-building") sont intégrés à une large gamme d'équipements (distributeurs de savon, essuie-mains, poubelles…) pour mesurer, alerter et informer les professionnels de la propreté de leurs espaces.



Toutes les informations collectées par ces équipements alimentent en temps réel la plateforme et fournissent des analyses indispensables à un pilotage efficace de leurs actions.



Les demandes de réapprovisionnement, le suivi des taux de remplissage, les analyses comparatives entre blocs sanitaires, le calcul des temps d’intervention ou encore la visualisation des états de fonctionnement et des alertes, permettent aux professionnels d’éviter les dysfonctionnements, d'anticiper les ruptures de consommables, de surveiller la qualité de l’air et de mieux gérer les interventions de leurs équipes en donnant la preuve factuelle du travail effectué.



Par un pilotage plus efficace des activités, Move.HygiaConnect améliore ainsi le quotidien des usagers et des professionnels de l’hygiène. Le temps est optimisé, les coûts réduits, les opérations de maintenance facilitées et les déplacements inutiles n'ont plus lieu d'être. Move.HygiaConnect est une solution économique et respectueuse de l'environnement qui ne connaît pas de frontières car elle peut techniquement être déployée à travers le monde.



Intégrée au cœur du logiciel métier MoveWork Flow facilitant la gestion et l’automatisation des prestataires de service, la solution Move.HygiaConnect répond aux enjeux de réactivité et d’anticipation liés à l’usage réel d’hygiène des bâtiments et des espaces accueillant du public.