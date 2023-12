Mutuelles : une augmentation record pour 2024 annoncée

Les contrats collectifs obligatoires, souscrits par les entreprises pour leurs salariés, subissent une augmentation moyenne de 9,9%. Ici aussi, l'éventail des augmentations est large : certains contrats n'augmenteront pas du tout, tandis que d'autres connaîtront une hausse allant jusqu'à 11,7%.



Eric Chenut, président de la Mutualité Française, résume la situation dans laquelle se trouvent les mutuelles : « Les mutuelles ne peuvent pas lever de la dette, on a l'obligation d'augmenter » les tarifs.



Les Français paieront donc le prix fort pour leur couverture santé, en particulier s’ils ont un contrat d’entreprise. Celles et ceux qui ne disposent pas de ce type de contrat peuvent tenter de faire baisser leur facture en faisant jouer la concurrence et en cherchant des contrats plus avantageux. Mais la tendance est à l’augmentation généralisée...