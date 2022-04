NFT : le marché est en phase de stabilisation

Le nombre de portefeuilles actifs (« wallets », ils stockent les NFT) a lui aussi subi un recul de 25% d'un trimestre à l'autre : ils étaient 14,04 millions au premier trimestre. Gauthier Zuppinger, directeur des opérations de NonFungible.com, explique que « beaucoup de personnes sont déçues des NFT » : ce marché est bien particulier et soumis à de fortes variations en raison de sa jeunesse. « Si vous ne savez pas dans quoi vous investissez, vous allez perdre de l’argent », ajoute-t-il.



Il n'est toutefois pas question de parler de krach du marché, bien au contraire, il s'agit plutôt d'une stabilisation selon les professionnels. Une stabilisation bienvenue, au vu de l'explosion de croissance du secteur : le nombre de ventes et de « wallets » actifs a en effet progressé de près de 1.500% sur un an ! Le nombre total d'échanges a connu un accroissement tout aussi spectaculaire de plus de 1.300%…