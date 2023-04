Nat « King » Cole… vraiment inoubliable

Quel musicien que ce chanteur américain connu pour sa voix de baryton douce et veloutée et son style élégant et sophistiqué. Pianiste de jazz dans les années 1930 et 1940, il est devenu, entre autres par grâce du petit écran où il fut un des premiers Afro-Américains à présenter sa propre émission de télévision, « The Nat King Cole Show », diffusée de 1956 à 1957.



La musique de Cole se caractérisait par son style mélodique et détendu et sa capacité à transmettre des émotions à travers son chant. Ses influences étaient multiples, notamment le jazz, le blues, le gospel, il est issu d’une famille de pasteur, et la pop, et sa musique comportait souvent des arrangements orchestraux luxuriants. Il était particulièrement connu pour ses interprétations de ballades et de chansons d’amour, qui se caractérisaient par leur profondeur émotionnelle et leur sensibilité… sa fille Natalie ne s’y est d’ailleurs pas trompée en publiant en 1991, dans son album « unforgettable with love » un très émouvant et inoubliable « unforgettable » sous la forme d’un duo virtuel avec son père.



Il faut être détendu pour écouter Nat King Cole ou, mieux encore, se détendre tout simplement. Sa musique et sa voix ne viennent pas énerver vos sens, mais, au contraire, les solliciter pour les apaiser. Les notes de piano qui s’égrènent dans la pièce vous enveloppent et vous réchauffent. Ses interprétations de L-O-V-E ou de « fly me to the moon » surprennent et ravissent, la capacité de Nat King Cole a chanté en français ou en italien est elle aussi étonnante.



Pour ceux qui pensent que Nat King Cole est mièvre et ne mériterait que de façon épisodique son statut de jazzman, un seul conseil, écouter le live in Paris en date du 19 avril 1960, enregistré avec, excusez du peu, Quincy Jones. Les morceaux s’enchainent dans une suite étourdissante de virtuosité musicale où voix et instruments se répondent. A croire que l’air de Paris influençait ces jazzmen qui, dans le sud de leur pays, se trouvaient confrontés à racisme et ségrégation, et découvraient avec bonheur que de l’autre côté de l’Atlantique la couleur de leur peau n’était plus un sujet et que seules comptaient leur musique et leur capacité à susciter l’émotion.



Alors oui détendu dans mon fauteuil, le soleil se couchant il est temps de se verser un merveilleux Bas Armagnac 20 ans d’âge de la Maison Castarède , la plus ancienne maison de négoce d’Armagnac dirigée désormais par Florence Castarède .



En effet, il est si agréable de se laisser séduire puis envouter par cette robe jaune or ambrée, ce nez puissant et chaleureux associant des notes de fruits et d’épice, cette bouche structurée et sensuelle pleine d’ arômes de fruits confits et d’écorce d’orange confite avec des tanins fondus tout en fumant un Opus X Fuente Fuente ; un cigare rare enveloppé d’une cape soyeuse et charmeuse qui évolue au gré des volutes sur des nuances d’épices, de cèdre, de cannelle…



Un pur moment de plaisir, de volupté et de délicatesse… Un pur moment de rêve…