Navigateurs Internet : sur ordinateur, Safari n’est plus numéro 2

Si Microsoft Edge connaît une croissance constante, passant de 8% à 10% de parts de marché en un an, c’est grâce au déploiement de Windows 11. Le nouvel OS de Microsoft propose en effet Edge comme navigateur par défaut et ne facilitait pas le changement pour ses utilisateurs. Ces derniers se sont plaints, au point que Microsoft a finalement changé sa stratégie à la marge en mars 2022 et rendu le changement du navigateur par défaut un peu plus simple.



Pour autant, Apple n’a pas à craindre pour son navigateur Safari. Embarqué par défaut sur les smartphones de la marque de Cupertino, il capte 24% du marché mobile, toujours derrière Chrome (63,51%), et même 38% du marché des tablettes, le seul où Chrome n’est pas en mesure de dépasser les 50% de parts de marché.