Négociations compliquées entre la grande distribution et les fournisseurs

En vertu de la loi Egalim 2, les enseignes de la grande distribution et leurs fournisseurs doivent négocier chaque année sur les prix des produits qui seront vendus dans les rayonnages des super et hypermarchés. Les discussions, qui doivent s'achever le 1er mars, sont plus difficiles en raison de l'inflation. D'après le gouvernement, les industriels veulent en moyenne une hausse de 6 à 7%, mais les distributeurs freinent des quatre fers.



Actuellement, sur les produits alimentaires, on observe une légère inflation des prix, tandis que sur le non-alimentaire, la grande distribution demande des baisses de prix. Selon le cabinet du ministre de l'Agriculture Julien Denormandie, « les taux de signature sont plus bas qu'à la normale », alors que l'échéance approche. « Il y a une différence de 20 points, en particulier pour les grands groupes », rapporte-t-il encore.