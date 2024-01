Nestlé a utilisé des traitements interdits pour ses eaux minérales

Sous la direction de Muriel Lienau, qui dirige Nestlé Waters Europe et l'ensemble des activités de Nestlé en France, l'entreprise a reconnu ses erreurs et a pris des mesures pour se conformer aux réglementations. Nestlé a investi cinquante millions d'euros et a réalisé dix-huit mois de travaux pour adapter ses sites. Ces efforts ont permis de convaincre les autorités françaises d'autoriser l'utilisation de nouvelles générations de micro-filtres.



Cependant, ces ajustements ont eu des conséquences financières et commerciales significatives. Nestlé a dû fermer deux puits dans les Vosges et lancer une nouvelle gamme d'eaux aromatisées « Maison Perrier » pour compenser la baisse de production. La production de Perrier a chuté de 1,7 milliard à 1,2 milliard de bouteilles par an. De plus, un plan social a été lancé sur le site des Vosges, affectant 171 salariés, soit 25 % de l'effectif.



L'affaire a eu un impact non négligeable sur la part de marché de Nestlé Waters en France, qui a reculé de 27 % à 23 %, et sur celle de Perrier, passant de 45 % à 40 %. Bien que l'entreprise ait réussi à préserver l'essentiel, l'aveu de cette erreur pourrait avoir des répercussions importantes sur son image.