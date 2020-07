Netflix : 26 millions d'abonnés payants en six mois

Netflix renforce sa position de première plateforme de streaming au monde. Le service de vidéo à la demande sur abonnement a annoncé avoir recruté 26 millions de nouveaux abonnés durant les six premiers mois de l'année, dont 10 millions au deuxième trimestre. C'est quasiment autant que sur l'ensemble de l'année dernière (28 millions) ! L'entreprise basée en Californie dénombre un total de 192,95 millions d'abonnés. Néanmoins, la direction de Netflix prévient que la croissance ralentit au fur et à mesure que les consommateurs se remettent du choc initial de la COVID-19 et des mesures de restriction. Une baisse de la croissance qui n'est pas une surprise, l'entreprise l'ayant déjà prévu au premier trimestre.



Netflix s'attend ainsi une hausse modérée de 2,5 millions des abonnés payants au troisième trimestre. Et le groupe avait d'autres nouvelles peu engageantes pour Wall Street : malgré le doublement des profits au deuxième trimestre (720 millions de dollars), le bénéfice ajusté par action s'élève à 1,59 $. Loin des attentes des analystes qui misaient sur un bénéfice par action de 1,81 $. En Bourse, le titre Netflix a plongé de plus de 10% en fin de semaine dernière, avant de légèrement se reprendre.