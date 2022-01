Netflix a perdu plus de 20% de sa valeur en Bourse

Pour expliquer cette baisse de forme, Netflix avance deux explications principales. D'une part, l'épidémie de Covid qui continue à peser sur l'économie mondiale, ainsi que des difficultés macro-économiques qui pèsent dans différentes parties du monde, notamment en Amérique latine. Le fait que Netflix a relevé ses tarifs de 1 à 2 euros et dollars ces derniers mois a aussi pu avoir un effet sur l'arbitrage opéré par les consommateurs alors que l'inflation frappe durement le pouvoir d'achat.



Si Netflix engrange les succès comme la série coréenne « Squid Game », les coûts de production sont toujours plus élevés y compris pour les échecs comme « Cowboy Bebop ». Par ailleurs, la concurrence est vive dans le secteur, entre les plateformes comme Disney+, HBO Max et Prime Video (Amazon), mais aussi vis-à-vis de YouTube et des jeux vidéo.