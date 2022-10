Netflix dévoile sa nouvelle formule « avec publicité »

Netflix avait annoncé pour 2023 cette nouvelle formule d’abonnement, mais avait dû anticiper ses plans après les annonces de ses concurrents, et notamment Disney+ qui prépare une offre similaire. Le groupe la lance donc en cette fin d’année 2022, l’appelant au passage « Essentiel avec pub » puisqu’elle se base sur l’offre la moins chère de Netflix, « Essentiel ».



Le principe est simple : pour 3 euros de moins par mois, l’offre « Essentiel » affichant 8,99 euros par mois et l’offre « Essentiel avec pub » 5,99 euros par mois, les abonnés acceptent de regarder des publicités qui ne peuvent être zappées. Elles serviront à financer en partie la différence de prix, tandis que Netflix espère endiguer la perte d’abonnés voire convaincre certains utilisateurs à monter en gamme et donc à prendre un abonnement plus cher.