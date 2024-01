Netflix franchit la barre des 260 millions d'abonnés

Netflix a clos son dernier trimestre de 2023 sur une note positive, en enregistrant une augmentation significative de ses abonnés. La plateforme a accueilli plus de 13 millions de nouveaux utilisateurs, portant son total à 260,28 millions. Cette performance dépasse largement les attentes et marque une étape importante pour le leader du streaming.



Sur le plan financier, Netflix a généré 8,8 milliards de dollars de revenus pendant la période des fêtes, marquant une hausse de 12,5% par rapport à l'année précédente. Ces résultats, accueillis favorablement par Wall Street, témoignent d'une croissance soutenue de l'entreprise. De plus, pour le premier trimestre de 2024, Netflix anticipe une croissance de 13% de ses revenus, s'élevant à plus de 9 milliards de dollars.



Netflix ne se repose pas sur ses lauriers et poursuit l'innovation dans ses offres. En novembre dernier, la société a lancé un nouvel abonnement moins onéreux, incluant des publicités. Cette initiative semble rencontrer un succès au-delà des attentes de l'entreprise, elle attire un grand nombre de nouveaux abonnés sans causer une migration significative des abonnés existants vers cette offre moins coûteuse. Notamment, cet abonnement avec publicité s'avère plus rentable aux États-Unis que l'abonnement standard.