Netflix : l'abonnement financé par la publicité coûterait de 7 à 9 euros

Depuis le début de l'année, Netflix subit une perte inquiétante d'abonnés : 200.000 au premier trimestre, près d'un million au second. Pour rebondir et redresser ses comptes, le géant du streaming compte lancer un nouvel abonnement plus abordable, mais en contrepartie, il sera financé par des coupures publicitaires. Le lancement de cette offre est prévu d'ici la fin de l'année, et d'ores et déjà, des premiers éléments permettent de se faire une idée de cette formule.



Selon la presse américaine, cet abonnement oscillerait entre 7 et 9 euros par mois, à comparer à l'offre de base (1 écran, qualité réduite) qui coûte 8,99 €, et à la formule standard (jusqu'à 2 écrans en HD) facturée 13,49 € par mois. Ces deux abonnements sont sans publicité, bien sûr. L'abonnement avec publicité va donc se frotter à celui de base, mais ce dernier est beaucoup plus limité avec une qualité d'image tout juste correcte.