Netflix tourne la page des DVD et mise sur la diversification

Mais désormais, Netflix mise davantage sur la diversification des revenus que que sur la croissance des utilisateurs. La plateforme a lancé en novembre un abonnement moins cher incluant de la publicité. De plus, la plateforme prévoit d'obliger les utilisateurs à payer pour ajouter des profils à leur compte, limitant ainsi le partage gratuit de mots de passe. Ces initiatives devraient stimuler la croissance en termes d'utilisateurs et de revenus, attendue pour le troisième trimestre.



La concurrence dans le secteur du divertissement s'intensifie, avec notamment l'essor de TikTok. Selon le cabinet d'études Insider Intelligence, en 2024, les adultes américains passeront en moyenne plus de 58 minutes par jour sur TikTok, se rapprochant de Netflix (62 minutes) et surpassant YouTube (48,7 minutes).