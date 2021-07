Netflix va se lancer dans les jeux vidéo

C'est le nouveau pari de Netflix. La plateforme de streaming numéro 1 dans le monde avec 210 millions d'abonnés payants confirmé qu'elle allait lancer des jeux vidéo sans surcoût pour ses clients. Reed Hastings, le cofondateur du géant de la VOD, a expliqué durant les résultats trimestriels de l'entreprise qu'il s'agissait de « renforcer et d'améliorer notre service », pas de créer une nouvelle source de profits à part. Une précision importante qui souligne la nécessité pour le service de conserver ses abonnés dans une période où il est plus difficile de recruter.



Au deuxième trimestre, Netflix a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards de dollars (+19%) pour un bénéfice de 1,35 milliard de dollars, soit le double de celui enregistré l'an dernier à la même période. Mais la croissance des abonnements est terminée aux États-Unis et au Canada, et les analystes craignent que cela ne soit un prélude à ce qui risque de se passer dans le reste du monde. La concurrence sur le marché du streaming est féroce avec de nouveaux venus qui donne à Netflix du fil à retordre.