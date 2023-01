Netflix veut rentabiliser ses abonnés

Netflix avait bien mal commencé l'année 2022, avec une perte inédite d'1,7 million d'abonnés au premier semestre. Le service de vidéo à la demande a heureusement su relever la tête en accueillant 7,6 millions de clients au dernier trimestre, un résultat bien plus élevé que prévu. Netflix compte plus de 230 millions d'abonnés. En 2022, la plateforme a réalisé 31,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit 6,4% de mieux qu'en 2021.



Ces résultats ont ravi Wall Street, mais gare : les investisseurs ont aussi les yeux rivés sur les profits et ces derniers ont reculé de 12%, à 4,5 milliards de dollars. Le départ de Reed Hastings, le créateur de Netflix et « co-directeur général » en tandem avec Ted Sarandos, va marquer une nouvelle ère pour le service. Si Hastings prend la place de « président exécutif », il laisse sa place aux opérations à Greg Peters. Ce dernier est chargé de rentabiliser davantage ces millions d'abonnés.