Nicolas de Staël ou la peinture à « mille vibrations »

« Le Prince foudroyé »

Disparu à 41 ans, la tentation a souvent été grande de voir son œuvre à la lumière de son suicide. Nombreux ceux qui ont façonné la figure de héros romantique qui trouve son origine dans une histoire familiale tôt brisée par la Révolution bolchévique. Né en 1914 à Saint-Pétersbourg d’un père issu de la haute aristocratie, le général Staël von Holstein, vice-gouverneur de la forteresse Pierre et Paul, et d’une mère qui appartient à la grande bourgeoisie cultivée et artiste, Nicolas fuit avec ses parents en 1917 en Lituanie et Pologne, où les enfants Staël se retrouvent orphelins en 1922.



Élevée à Bruxelles par la famille Fricero, d’origine russe, la fratrie reçoit une éducation soignée. Nicolas ne pense qu’à la peinture. Toute sa vie sera désormais tendue vers cet objectif, peindre, mais « on ne peint pas ce que l’on voit, on peint à mille vibrations le coup reçu ».

Le mythe est en route, un « prince russe » jeune et beau, éternel exilé, qui se donnerait la mort, par passion pour une femme ou pour la peinture ?



Le rapport à la tradition

Pour Nicolas de Staël, un vrai tableau est une confrontation avec l’histoire autant qu’avec le motif. Chaque tableau est l’occasion d’un dialogue avec les grands peintres, passés et présents. Il aime « discuter » avec eux. Au sommet de son panthéon, les peintres du nord, flamands et hollandais, « Je serai aussi grand que Rubens et Rembrandt », en Espagne qu’il parcourt en 1936, il découvre Velasquez, « le roi des rois ».



Si, lors de sa première exposition à Bruxelles au printemps 1936, des peintures d’icônes côtoient des paysages d’Espagne, c’est qu’il est « plus byzantin que latin ». L’expérience de l’icône lui dévoile un monde sans ombre, où tout est lumière, une peinture entre visible et invisible, proche à la pensée orientale.



Mais son vœu le plus cher « se reconnaître comme un éminent peintre français », car cet apatride depuis 1917, naturalisé français en 1948, privé trop tôt de sa famille d’origine, s’est constitué une nouvelle famille, celle des peintres français. Watteau, « la plus belle pâte du monde », Chardin qui influence ses dernières natures mortes, Delacroix sur les traces duquel il s’élance au Maroc un siècle plus tard. Il qualifie La Mort de Sardanapale de « maître tableau de la peinture universelle, avec son mélange de grandiose et de cocasse ». Delacroix encore avec lequel il partage le goût de l’écriture, de la musique, de la poésie, tout ce qui peut nourrir la sensation du monde qui l’entoure. Cézanne et Van Gogh sont deux rivaux qu’il se choisit pour se dépasser. Parler de peinture et parler de sa peinture pour tenter d’avancer.