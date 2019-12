Nissan : départ du dirigeant en charge du plan de relance

Jun Seki explique « adorer » Nissan et il affirme se sentir mal de quitter l'entreprise alors que l'effort de relance est loin d'être abouti. Mais arrivé à 58 ans, l'offre de Nidec était une opportunité à saisir, et il ne pouvait pas la refuser : c'est là « probablement » sa dernière chance de pouvoir diriger un groupe, indique-t-il encore dans le communiqué. Seki a été pressenti pour devenir le directeur général de Nissan.



L'ex-dirigeant précise qu'il ne s'agit pas d'une question d'argent, au contraire : sa décision aura un impact financier négatif car « Nissan payait bien ». Il n'entre pas plus dans les détails. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un coup dur pour le constructeur automobile, et un obstacle de plus è franchir sur la route vers le redressement.