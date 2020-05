Nissan dévoile une nouvelle stratégie européenne

Nissan veut changer la structure au sein de l'Alliance en Europe.L'ancien patron de l'Alliance, arrêté au Japon en novembre 2018 pour des soupçons de malversation financière, souhaitait réduire les coûts de manière égale entre tous les membres du groupement, et fusionner les activités de recherche et développement ainsi que celles de développement. Cette volonté n'était pas du goût de Nissan, ce qui a provoqué de nombreux remous entre les deux groupes. La nouvelle stratégie européenne dévoilée par Reuters mettrait en place une relation de « leader/follower ».L'objectif étant que les membres de l'Alliance puissent conserver le design, l'ingénierie et leurs marques distinctes. Et, au passage, cela réduirait les frictions qui ont failli aboutir plus d'une fois au divorce entre les deux constructeurs.