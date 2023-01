Nissan et Renault auraient finalement trouvé un terrain d'entente

Engagés depuis des mois dans des discussions houleuses, Renault et Nissan se seraient finalement entendus sur un nouvel accord de partenariat global impliquant un rééquilibrage de la position de l'un et de l'autre dans leur capital. Renault passerait ainsi de 43,7% du capital de Nissan à 15%, tandis que Nissan bénéficierait de 15% du capital de Renault. Les deux entreprises auraient en main les mêmes droits de vote.



Nissan s'engagerait également à investir jusqu'à 15% du capital d'Ampere, la nouvelle filiale « électrique » du groupe français. Le constructeur apporterait également des brevets et une partie de sa propriété intellectuelle. C'était un des principaux points bloquants, alors que l'ensemble de l'industrie automobile s'est lancée dans la course à l'électrification. Nissan aurait également levé ses objections pour Horse, le pôle « thermique » de Renault dans lequel le groupe chinois Geely compte investir.