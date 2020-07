L’ambition artistique d’un territoire



« Normandie Impressionniste » est un Groupement d’Intérêt Public composé de 35 collectivités locales normandes. Ses neuf membres fondateurs sont la Région Normandie, la Métropole Rouen Normandie, le Département de l’Eure, le Département de Seine-Maritime, la Ville de Rouen, la Ville de Caen, la Ville du Havre, Le Havre Seine Métropole et la Communauté urbaine Caen-la-Mer.



Présidée cette année par Erik Orsenna, cette 4e édition déroule comme fil directeur « la couleur au jour le jour ». Des impressionnistes aux créateurs contemporains, c’est une même ambition, décrire la vie moderne et ses bouleversements industriels avec ses conséquences sociales, économiques et urbaines. Un voyage artistique à travers les changements incessants de la lumière et les stridences de la couleur qui nous emmène à travers les boucles de la Seine des jardins de Giverny au nouveau centre culturel de Deauville, Les Franciscaines et ses collections impressionnistes. De Cherbourg à Caen, d’Etretat à Bayeux, autant de destinations à explorer et d’expositions à visiter.