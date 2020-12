Nouveau bonus de 1.000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique

Mais en cumulant ce bonus avec les autres primes, l'achat d'un véhicule électrique devient effectivement plus abordable. Les barèmes exceptionnels de la prime à la conversion et du bonus écologique ont ainsi été reconduits jusqu'au 30 juin prochain alors qu'ils devaient s'arrêter le 31 décembre. Les particuliers peuvent donc profiter de 7.000 euros de bonus écologique ou de 2.000 euros de prime à la conversion pendant encore six mois (plus les 1.000 euros du bonus pour un véhicule électrique).



Au 1er juillet, ces deux aides passeront à 1.000 euros seulement. Les voitures électriques ont le vent en poupe selon le gouvernement : « Depuis le mois de juin, les immatriculations de véhicules électriques des particuliers ont été multipliées par près de 3 par rapport à la même période en 2019 », précise-t-il dans un communiqué, en soulignant le succès « indéniable » des mesures de soutien. L'État s'est par ailleurs engagé sur un plan d'installation de bornes de recharge.