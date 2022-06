Nouveau bras de fer entre Elon Musk et Twitter

En début de semaine, Elon Musk a, dans un document officiel, menacé de ne pas aller au bout de l’opération d’acquisition de Twitter. En cause, le nombre plus élevé qu’annoncé de faux comptes et de « bots ». Ces robots amplifient les propos de politiciens ou d’entreprises pour leur donner plus de poids. Selon Twitter, il y a moins de 5% de faux comptes sur le réseau social, mais Elon Musk estime que la méthodologie de comptage n’est pas adéquate.



Après avoir résisté à accéder aux demandes du directeur général de Tesla, le conseil d’administration de Twitter a finalement cédé. Dès cette semaine, Elon Musk va donc recevoir « un flot de données comprenant les quelque 500 millions de tweets publiés chaque jour », selon la presse américaine. Charge ensuite à l’homme d’affaires de s’y retrouver. Ses éventuelles découvertes pourraient entrainer un nouveau bras de fer, cette fois en justice pour déterminer quelle est la bonne méthodologie…