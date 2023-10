Nouveau changement à la tête d'Atos, le projet de cession reporté

Le projet de scission et de vente a fait l'objet de vives critiques, en particulier de la part de petits actionnaires et d'élus. Deux fonds, Alix AM et CIAM, ont même déposé plainte pour des accusations de corruption et de diffusion d'informations fausses ou trompeuses. Par ailleurs, un groupe d'actionnaires prépare un « plan stratégique alternatif » sans cession.



Le débat sur la scission et la vente a également pris une tournure politique. En août dernier, 82 parlementaires LR ont appelé à garder Atos sous le giron français, arguant que la branche spécialisée dans les supercalculateurs est cruciale pour les simulations d'essais nucléaires et la dissuasion. Cette contestation intervient alors que la valeur en bourse d'Atos est en baisse constante, atteignant vendredi dernier 4,88 euros, son plus bas niveau historique.