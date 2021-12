Nouveau gros contrat pour Airbus, cette fois avec Air France-KLM

C'est dans la poche pour Airbus, qui a satisfait les exigences d'Air France-KLM. La compagnie franco-néerlandaise passe commande de 100 appareils de la famille de moyen-courrier A320 neo, avec une option pour 60 avions supplémentaires. Air France achète également 4 long-courriers A350 « cargo », plus 4 unités supplémentaires en option. Au tarif catalogue, cela représente un contrat de 13 milliards de dollars, mais il va sans dire qu'Air France-KLM a certainement obtenu une ristourne intéressante.



Le contrat, qui vise à renouveler les flottes de KLM et de Transavia Pays-Bas et Transavia France, remplacera à terme les 737 de Boeing. Les premières livraisons auront lieu d'ici la fin 2023. Airbus explique que ces avions offrent une réduction du coût unitaire de plus de 10%, ainsi qu'une réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2 de 15%. Le constructeur ajoute que l'empreinte sonore de ces avions est « inférieure de 50% ».