Nouveau pas dans la fusion entre TF1 et M6

Les instances représentatives du personnel des groupes Bouygues (qui détient TF1) et de RTL Group (qui possède M6) ont approuvé l'accord de fusion des deux groupes audiovisuels. L'opération sera effective fin 2022 : la première et la troisième chaîne françaises cumulera plus de 30% d'audience devant France Télévisions, et surtout la nouvelle entité représentera les trois quarts du marché publicitaire sur ce média. Un poids lourd qui risque d'écraser la concurrence en France, mais qui est justifié par les deux groupes par la nécessité de créer un champion tricolore de la télévision face aux géants internationaux d'internet.



Mais avant de convoler en justes noces, TF1 et M6 devront obtenir les feux verts du CSA et surtout de l'Autorité de la concurrence : l'instance s'interroge tout particulièrement sur la position dominante des deux chaînes sur le marché de la publicité télévisuelle. Un « test de marché » sera réalisé à la rentrée, a annoncé Isabelle de Silva, la présidente de l'Autorité.