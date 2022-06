Nouveau record pour le déficit commercial de la France

Après un mois de mars durant lequel le déficit commercial de la France avait atteint 11,4 milliards, soit le pire déficit jamais enregistré, la balance commerciale s’est encore plus dégradée en avril. Selon les Douanes, le solde entre importations et exportations a un peu plus plongé dans le négatif : 12,4 milliards d’euros. C’est aussi un record jamais vu sur douze mois glissants puisque le déficit atteint 106,6 milliards d’euros.



La France a exporté pour 46,4 milliards d’euros de biens et de services en avril, une légère augmentation soulignent les Douanes, et importé 58,8 milliards, une progression « prononcée ». Les prix à l’importation ont augmenté de 7%, contre une hausse de 4% des prix à l’exportation.