Nouveau record pour le déficit commercial français

Les importations ont donc continué d'augmenter nettement, tandis que les exportations ont connu une « croissance modérée », selon le bilan mensuel des douanes. Le rapport ajoute que « la hausse des importations et exportations en valeur est majoritairement portée par la croissance des prix des biens échangés ». Le tout dans un contexte de hausse de prix significative.



Depuis janvier, les prix ont progressé de 24,4% à l'importation, et de 16,8% à l'exportation par rapport aux neuf premiers mois de 2021. En valeur, ces augmentations sont respectivement de 27,5% et 16,7%. L'énergie pèse lourd dans ce bilan négatif : le solde de la balance commerciale s'est en effet creusé de 12,5 milliards d'euros en septembre (11,7 milliards en août).