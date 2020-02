Nouveau record pour les dividendes en 2019

Les entreprises cotées en Bourse ont versé l’an dernier un total de 1 430 milliards de dollars, un chiffre en progression de 3,5% par rapport à 2018. Et un montant qui augmente encore pour la quatrième années consécutive ! L’étude annuelle du cabinet de gestion Janus Henderson Investors relève toutefois que la croissance des dividendes est la plus faible depuis 2016, en raison de la solidité du dollar et d’un contexte économique mondial toujours plus complexe.



Dans ce domaine, les entreprises françaises — qui sont traditionnellement les plus généreuses en Europe — n’ont pas failli à leur réputation : elles ont versé 63,9 milliards de dollars en 2019, un montant en hausse de 1,3% par rapport à l’année précédente. Un nouveau record dû aux dividendes extraordinaires versés par Engie et Natixis.