Nouveau report pour l'EPR de Hinkley Point, en Angleterre

Il faudra attendre une année supplémentaire pour voir l'EPR Hinkley Point C démarrer sa production d'électricité. Alors que la centrale nucléaire devait entrer en fonction en juin 2026, ce qui constituait déjà un report par rapport au lancement initial de 2025, le maitre d'ouvrage EDF a annoncé que le démarrage du premier réacteur aurait finalement lieu en juin 2027. C'est un nouveau report pour ce chantier débuté en 2016 dans le Somerset, dans le sud-ouest de l'Angleterre.



Le retard des deux unités de la centrale est évalué à 15 mois, un report dont EDF a calculé le coût à 3 milliards de livres supplémentaires (environ 3,5 milliards d'euros). Alors que l'EPR avait été facturé à l'origine 18 milliards de livres, la facture totale avoisine désormais les 26 milliards. Le gouvernement britannique a pris note de la mauvaise nouvelle et a annoncé vouloir continuer à travailler étroitement avec l'énergéticien français pour finaliser Hinkley Point C.