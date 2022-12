Nouveau retard pour l'EPR de Flamanville

Ce sont quelque 150 soudures complexes qui justifient ce nouveau délai de mise en service du réacteur nucléaire de Flamanville. Plus précisément, il s'agit de la révision des procédures de traitement de ces soudures, selon Alain Morvan, le directeur du projet. EDF a donc annoncé un report supplémentaire de six mois pour cet EPR qui doit entrer en service à la mi-2024, plutôt qu'à la fin de l'année prochaine. Le retard est phénoménal : 12 ans !



Et évidemment, un tel délai est synonyme de coûts en plus. En l'occurrence, la facture du réacteur de nouvelle génération s'établit désormais à 13,2 milliards d'euros, soit 500 millions de plus que lors de la précédente révision à la hausse. Selon EDF, c'est le maintien du personnel et des entreprises sur place qui constitue le gros de ce demi-milliard supplémentaire.