Nouveaux résultats étincelants pour LVMH

Globalement, toutes les activités de LVMH ont réalisé une croissance de leurs ventes à deux chiffres sur les trois premiers mois de l'année. À l'exception des vins et spiritueux toutefois, toujours soumis à des contraintes d'approvisionnement. La mode et la maroquinerie en revanche se portent à merveille : ces deux activités pèsent pour 9 milliards d'euros dans le chiffre d'affaires du trimestre, soit 35% de mieux qu'il y a un an.



Autre satisfecit, l'activité montres et joaillerie réalise un très bon premier trimestre avec 2,3 milliards d'euros (+24%), les parfums et cosmétiques représentent 1,9 milliard (+23%), les vins et spiritueux 1,6 milliard (+8%). Louis Vuitton a enregistré un excellent début d'année, tandis que Dior « poursuit une performance remarquable », rapporte le groupe qui ne donne pas la ventilation de ses ventes en fonction des marques.