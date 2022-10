Nouveaux résultats exceptionnels pour TotalEnergies

TotalEnergies n'est pas le seul groupe pétrolier à profiter de cette manne. L'anglo-néerlandais Shell a de son côté annoncé des bénéfices à hauteur de 6,7 milliards de dollars au troisième trimestre. Et il en va de même pour toutes les entreprises du secteur, à tel point qu'un débat sur la taxation des « superprofits » de ces sociétés s'est engagé partout dans le monde.



Dans le cas de TotalEnergies, la situation est encore plus complexe. Le groupe sort tout juste d'un conflit social dans ses raffineries et ses dépôts pour une hausse des salaires. Un mouvement qui a provoqué des pénuries dans les stations-service et une hausse des prix à la pompe. Deux sites sont d'ailleurs toujours en grève.