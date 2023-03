Nouveaux résultats record pour Lego

Les petites briques en plastique Lego se sont rarement aussi bien portées. Le numéro un mondial du jouet a en effet enregistré des ventes record l'an dernier : +12%, dans un marché mondial du jouet qui s'est pourtant contracté de 1%. Le chiffre d'affaires est en hausse de 17% à 64,6 milliards de couronnes (environ 8,7 milliards d'euros), pour un bénéfice net qui s'établit à 13,8 milliards de couronnes (1,8 milliard d'euros). Des chiffres d'autant plus remarquables que Lego a dû se retirer du marché russe comme bien d'autres entreprises.



Lego surfe sur une popularité incroyable, après deux années pandémiques durant lesquelles les ventes sont remontées en flèche. Le succès des franchises, aussi bien « maison » comme Lego Technic, ou provenant de licences comme Star Wars ou Harry Potter, a permis au groupe de continuer à bien se porter et ce, partout dans le monde. Mais les performances ont été particulièrement fortes en Europe occidentale et aux États-Unis, souligne l'entreprise.