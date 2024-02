Nouveaux sommets pour le commerce électronique en France

Cette progression annoncée par la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance (Fevad) est principalement attribuée à l'engouement pour les voyages et les loisirs. Ces dépenses record succèdent à celles de 2022, où le e-commerce avait déjà réalisé un bond significatif avec 144,7 milliards d'euros de ventes. Le nombre de transactions en ligne a lui aussi connu une hausse, avec une augmentation de 5%, portant la moyenne annuelle à 60 commandes par internaute, pour un total de 4.000 euros dépensés.



Le secteur des services, notamment les voyages et les loisirs, a été le principal moteur de cette croissance, enregistrant une hausse spectaculaire de 20% par rapport à 2022. Ces domaines, qualifiés de « bouffée d'oxygène » pour les Français par Marc Lolivier, délégué général de la Fevad, se positionnent désormais en tête des secteurs du e-commerce en termes de nombre de clients.



Cependant, ce tableau positif n'est pas uniforme. Les ventes de produits physiques sur internet ont légèrement reculé, affichant une baisse globale de 1,8%. Tous les secteurs sont touchés par ce repli, à l'exception notable de la beauté et des produits de grande consommation alimentaire, qui voient leurs chiffres d'affaires augmenter respectivement de 5% et 11%.