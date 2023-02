Nouvel accord international pour plafonner les prix des produits pétroliers russes

Il s'agit de « prix équilibrés », assurent des diplomates, qui permettent de réduire les revenus pour la Russie qui s'en sert pour financer sa guerre en Ukraine. Ils garantissent aussi aux pays tiers l'accès à ces produits pétroliers. La Commission européenne devait en effet assurer un certain équilibre : d'un côté, assécher les capacités de la Russie de continuer à financer la guerre ; de l'autre, assurer la stabilité du marché global de l'énergie, comme l'a rappelé la présidente Ursula von der Layen.



« Nous devons continuer à priver la Russie des moyens de faire la guerre à l’Ukraine », a-t-elle encore martelé, même si plusieurs pays (dont la Pologne) réclamaient un plafond encore plus bas. C'est ce dimanche qu'une autre mesure a été mise en œuvre, celle de l'embargo européen sur les produits raffinés provenant de Russie et exportés par voie maritime. Un blocage qui vise à empêcher le pays de vendre ce type de produits au prix du marché.