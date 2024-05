Nouvelle Calédonie : Une situation insurrectionnelle qui rappelle les événements de 1988 à Ouvéa

Bernard Meunier, ancien négociateur du GIGN, relate dans son nouveau livre "Négociations extrêmes", publié chez VA Éditions, son expérience directe lors de cet événement historique. En 1988, Bernard Meunier et une équipe du GIGN furent confrontés à une prise d'otages massive à Ouvéa. Pour empêcher l'assassinat des otages, ils prirent une décision audacieuse et courageuse : devenir otages à leur tout. Pendant près de dix jours, Bernard Meunier vécut au cœur de la crise, une expérience qui l'a profondément marqué et qui lui a permis de tirer des enseignements précieux sur la gestion des situations de crise.



Dans "Négociations extrêmes", Bernard Meunier ne se contente pas de narrer ses expériences poignantes. Il offre une analyse approfondie des stratégies de négociation et de gestion de crise, enrichies par sa formation en psychologie et en sophrologie. Le concept de NEGOACTION qu'il développe allie psychologie, stratégie et maîtrise de soi, fournissant des outils essentiels pour faire face à des situations délicates.



Les émeutes actuelles en Nouvelle-Calédonie rappellent combien ces situations de crise nécessitent des compétences de négociation exceptionnelles et une compréhension approfondie des dynamiques humaines. Bernard Meunier, par son parcours exceptionnel et son témoignage détaillé, apporte un éclairage unique sur les mécanismes obscurs de ces crises.



Son livre est non seulement un récit captivant de ses interventions les plus marquantes, mais aussi un manuel instructif pour toute personne confrontée à des situations de crise. En revisitant les événements d'Ouvéa, Bernard Meunier nous rappelle les défis constants de la paix et de la sécurité dans des contextes de tension extrême.