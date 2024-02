Nouvelle augmentation à prévoir pour les tarifs du TGV

L'ancien ministre des Transports, Clément Beaune, avait souligné cette orientation en évoquant l'instauration d'un « bouclier tarifaire » pour l'année 2024, ciblant spécifiquement les Français les plus en difficulté. De plus, les conditions tarifaires de la carte Avantage resteront inchangées, offrant ainsi une stabilité bienvenue aux voyageurs réguliers.



Cette évolution tarifaire suscite des interrogations quant à l'impact sur les habitudes de voyage des Français. Alors que la SNCF ajuste les prix de ses abonnements TGV Max Actif, affectant directement environ 20.000 voyageurs, la question de l'équité d'accès au transport ferroviaire se pose avec acuité.



Ces augmentations, bien que modérées, interviennent dans un paysage économique où le pouvoir d'achat est une préoccupation majeure pour de nombreux citoyens. La SNCF et le gouvernement semblent néanmoins déterminés à équilibrer les obligations financières de l'entreprise publique avec la nécessité de garder le train comme une option viable et abordable pour le plus grand nombre.