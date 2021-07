Nouvelle augmentation importante pour le tarif réglementé du gaz en août

À partir du 1er août, les ménages abonnés au tarif réglementé de vente du gaz (TRV) vont accuser le coup : leur facture va en effet augmenter en moyenne de 5,3%, a annoncé la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Une augmentation qui, comme d'habitude, sera modulée en fonction de l'usage. Ainsi, ceux qui utilisent le gaz pour la cuisson verront une augmentation modéré de 1,6% du TRV, elle sera beaucoup plus importante pour les ménages qui se chauffent au gaz (+5,5%), et de 3,3% pour ceux qui en ont un usage double.



Cette augmentation intervient un mois seulement après une autre hausse encore plus importante : le tarif réglementé avait en effet augmenté de 10% début juillet. Un second coup de massue pour les ménages donc, bien que la Commission indique que « depuis le 1er janvier 2019, les tarifs réglementés de vente de gaz hors taxes d’Engie ont augmenté de 6,5% ». Malgré tout, ces deux hausses à deux mois d'affilée vont faire mal au pouvoir d'achat.