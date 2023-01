Nouvelle baisse du chômage au quatrième trimestre 2022

Sur les trois derniers mois de l'année dernière, le nombre de chômeurs n'ayant pas du tout travaillé (catégorie A) a reculé de 3,6% par rapport au précédent trimestre. Cela représente 114.400 inscrits à Pôle Emploi en moins. Ils sont désormais 3,05 millions, d'après le ministère du Travail. Il faut revenir au troisième trimestre 2011 pour retrouver un niveau aussi bas. C'est donc une très bonne nouvelle pour le marché de l'emploi, mais il convient de le nuancer.



Car cette performance est aussi et surtout le résultat du jeu de vases communicants entre la catégorie A et les catégories B et C, autrement dit les chômeurs ayant eu une activité réduite. Pris dans leur ensemble, ces trois catégories ont certes reculé au quatrième trimestre, mais de 0,8% seulement (-40.900 inscrits, soit un total de 5,394 millions de personnes). Dans la catégorie B, la hausse du nombre d'inscrits a été de 5%, et de 2,3% dans la catégorie C.