Nouvelle baisse du taux de chômage au premier trimestre

Le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) a reculé de 0,1 point entre le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, selon des chiffres publiés par l'Insee. Il atteint 7,3% de la population active (contre 7,4% au précédent trimestre). Cela représente 2,2 millions de personnes, un nombre en recul de 18.000. La baisse est beaucoup moins franche qu'entre le troisième et le quatrième trimestre de l'an dernier, elle s'était alors établie à 0,6 point.



Toutefois, il faut remonter à début 2008 pour retrouver un tel niveau aussi bas. L'Insee explique que le taux de chômage du premier trimestre est inférieur de 0,8 point à son niveau d'il y a un an, et de 0,9 point en-dessous du niveau d'avant la crise sanitaire (fin 2019). Plus en détail, le taux de chômage des jeunes a légèrement augmenté de 0,3 point, mais il avait fortement baissé au dernier trimestre 2021 (-3,5 points).