Nouvelle dégringolade pour les cryptomonnaies

Le week-end a été difficile pour le secteur des cryptomonnaies dans son ensemble, et pour le bitcoin en particulier qui a perdu 10% de sa valeur à 25.000 dollars. C’est une sévère dégringolade depuis novembre dernier, lorsque le bitcoin alors à son plus haut historique valait 69.000 dollars ! La crypto vedette avait frôlé les 26.000 dollars lors du krach du mois dernier : la situation s’est donc empirée.



Et il n’y a pas que le bitcoin qui souffre. La seconde devise la plus importante, l’ether, s’échangeait autour de 1.200 dollars (-15%), le solana reculait de 18%, le dogecoin cédait 17%. Plus inquiétant pour le secteur, les stablecoins, ces devises virtuelles adossées à des actifs comme le dollar américain, subissent également de fortes corrections.