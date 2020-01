Nouvelle hausse du prix des carburants

Les prix relevés dans les stations service durant la semaine dernière par le ministère de la Transition écologique montrent que les automobilistes ont payé plus cher le carburant de leurs voitures. Selon les chiffres publiés ce lundi 6 janvier, le gazole est en hausse de 0,93 centime du litre, soit 1,4841 euros. Ce carburant est le plus vendu en France, il représente en effet 80% des volumes et la moindre variation de son prix a des conséquences significatives sur le portefeuille des consommateurs. Depuis la fin du mois de novembre, les prix du gazole n'ont d'ailleurs pas cessé d'augmenter.



Les autres carburants distribués par les pompistes sont également en hausse. C'est le cas du super sans plomb 95, qui a augmenté de 0,71 centime à 1,5365 euros le litre. Le sans plomb 95 qui contient jusqu'à 10% d'éthanol prend 1,11 centime, à 1,1518 euro le litre. Enfin, pour ce qui concerne le sans plomb 98, c'est aussi une hausse : 0,82 centime de plus, pour un prix du litre à 1,6006 euro.