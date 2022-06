Nouvelle hausse programmée cet été des prix de l'électricité

Ces augmentations de tarif pour Enedis et, lorsque le cas arrive, pour RTE, sont payés par les fournisseurs d'électricité. Les particuliers et les commerçants ne sont pas concernés, grâce au bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement qui limite la hausse des factures de 4%. Le ministère de la Transition écologique a d'ailleurs rappelé que le dispositif était maintenu et que cette annonce de la CRE ne changeait rien pour le consommateur.



Le bouclier tarifaire doit rester en place au moins jusqu'à la fin de cette année. Et Bruno Le Maire avait été clair sur le fait qu'il n'y aura pas de rattrapage en 2023. C'est l'État qui paie, donc les contribuables, à hauteur d'au moins 14 milliards d'euros pour les factures d'électricité et de 6,5 milliards pour le gaz.