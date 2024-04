Nouvelle polémique autour de la rémunération du PDG de Stellantis

La recommandation de voter « contre » la rémunération proposée par trois agences de conseil aux actionnaires ajoute une couche de complexité à l’approche de l’assemblée générale. Glass Lewis, Proxinvest et ISS ont toutes exprimé des réserves, pointant du doigt l’augmentation considérable de la rémunération dans un contexte délicat pour l'emploi au sein du groupe, et questionnant la justification de la prime exceptionnelle. ISS a même estimé la rémunération totale à 42 millions d’euros, un montant jugé excessif malgré les bons résultats financiers de l’entreprise.



La réaction face à cette proposition de rémunération rappelle la controverse de l’année précédente, où, en plein contexte électoral français, les 19,1 millions d’euros attribués à Tavares avaient suscité une vague d’indignation. Bien que les actionnaires aient par la suite accepté une enveloppe de 23,5 millions d’euros, la récurrence de ce débat met en lumière les tensions autour des questions de gouvernance d'entreprise et de justice sociale.



L’assemblée générale du 16 avril représente donc un moment clé pour Stellantis et ses actionnaires, qui devront se prononcer sur cette proposition controversée. Au-delà de la décision immédiate, ce vote soulèvera des questions plus larges sur les critères de rémunération des dirigeants d'entreprise, la responsabilité sociale des grandes entreprises et leur rapport aux pratiques de gouvernance.