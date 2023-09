Nouvelle taxe : vos billets d'avion vont (encore) augmenter

La situation s'annonce donc difficilement tenable pour les compagnies aériennes françaises. Le transport aérien subi de fortes pressions financières comparé au transport ferroviaire. Malgré la reprise progressive de son activité, le secteur aérien peine à retrouver une activité d'avant covid-19. Cette nouvelle taxe risque d'entacher encore davantage la compétitivité des compagnies aériennes françaises comme l'a souligné Pascal de Izaguirre : le secteur de l'aérien « supporte déjà énormément de taxes et de redevances contrairement à ce qui est dit ». En effet, bien qu'il n'y ait pas de taxe sur le kérosène, si l'on cumule l'ensemble des taxes qui existent déjà, celles-ci représentent près « de la moitié du prix d'un billet d'avion » (TVA, taxe de l'aviation civile, taxe de de sureté et de sécurité, taxe générale de l'Aviation civile (DGAC), taxe sur les nuisances sonores, etc.). « Les taxes sur l'aérien sont intégralement répercutées sur les prix du billet car les compagnies aériennes ne font pas suffisamment de marge pour absorber l'augmentation des coûts. »



La situation du secteur aérien est donc fragile, si les marges des compagnies aériennes ne cessent de se réduire, les compagnies aériennes risquent au pire de faire faillite, au mieux, de ne pas pouvoir investir dans les équipements et carburants non fossiles alors qu'elles s'étaient pourtant fixées l'objectif de zéro émission nette de CO2 d'ici 2050. C'est d'ailleurs un des point de discorde du secteur avec l'initiative du ministre des Transports : « si nouvelles taxes il y a […] sur le transport aérien, elles doivent être fléchées vers la décarbonation du transport aérien, et pas pour financer […] la SNCF », a ainsi fustigé Pascal Izaguirre.



En plus de la nouvelle taxe, le ministre des Transports, Clément Beaune, envisage également l'introduction d'un tarif minimum pour les billets d'avion en Europe, dans le but de lutter contre le « dumping social et environnemental ».